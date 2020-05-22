مديرا الشرطة والمرور بالباحة يباشران المهام ميدانياً.. رغم الأمطار

تنظيم حركة السير وضبط مخالفات التجوّل وسط التقلبات الجوية

واصل رجال الأمن في منطقة الباحة، أداء عملهم وتطبيق تعليمات منع التجوّل وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على الرغم من التقلبات الجوية وغزارة الأمطار.

وأظهرت صور لرجال الأمن، في مقدمتهم مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي؛ ومدير مرور المنطقة العقيد مسفر الثبيتي؛ مدى كثافة الوجود الميداني عند الإشارات المرورية وتنظيم حركة السير، وقت منع التجوّل وفي أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

وحرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم وتطبيق أمر منع التجوّل وتابعوا الحركة الأمنية على الطرق الرئيسة.

وشهدت الباحة، أمس، هطول أمطار غزيرة تزامنت مع قرب انتهاء وقت السماح بالتجوّل؛ ما أدّى إلى كثافة وحركة مرورية عالية، وتمكن رجال المرور من ضبط ايقاع حركة الطرق في الباحة وبالجرشي دون تسجيل أي إصابات.

ونالت الصور الملتقطة لمدير شرطة المنطقة ومدير مرور المنطقة إعجاب واشادة رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذين عبّروا عن امتنانهم للدور الذي يقوم به رجال الأمن، في ظل أزمة كورونا، مشيدين بحرصهم على أداء عملهم وسط هطول الأمطار الغزيرة.