السعودية تُعرب عن إدانتها واستنكارها لهجمات "كمبالا" الإرهابية

جدّدت موقفها الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت بالقرب من مركز الشرطة المركزي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، والتفجير الانتحاري الذي وقع في شارع البرلمان.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.