السعودية تُعرب عن إدانتها واستنكارها لهجمات "كمبالا" الإرهابية

جدّدت موقفها الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت بالقرب من مركز الشرطة المركزي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، والتفجير الانتحاري الذي وقع في شارع البرلمان.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.

0

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443 02:49 PM

جدّدت موقفها الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه

السعودية تُعرب عن إدانتها واستنكارها لهجمات "كمبالا" الإرهابية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 568

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت بالقرب من مركز الشرطة المركزي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، والتفجير الانتحاري الذي وقع في شارع البرلمان.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021