"الصحة": تسجيل 2523 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3825 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 11 فبراير 2022، تسجيل 2523 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 724525 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3825 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 685536 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8969 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1040 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 11 فبراير 2022، تسجيل 2523 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 724525 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3825 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 685536 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8969 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1040 حالة.