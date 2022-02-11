"الصحة": تسجيل 2523 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3825 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 11 فبراير 2022، تسجيل 2523 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 724525 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3825 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 685536 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8969 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1040 حالة.