ليبيا.. مقتل 11 متشدداً على صلة بـ"داعش" في ضربة أمريكية

ثاني هجوم على التنظيم خلال أسبوع

قُتِل 11 شخصاً يُشتبه بأنهم متشددون على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، في ثاني ضربة جوية أمريكية قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا خلال أقل من أسبوع، بحسب ما أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وأوضح مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الميجر جنرال وليام جايلر، في إفادة أوردتها "رويترز"، أن هذه الضربة الجوية نفذت لتصفية إرهابيي "داعش" وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي.

ونفذت أمس في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر الجاري، ذكرت الولايات المتحدة أنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم متشددون.

وتقهقر بعض مقاتلي التنظيم جنوباً في الصحراء الليبية، بعدما خسر التنظيم معقله في مدينة سرت الساحلية أواخر عام 2016.