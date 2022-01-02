"استشاري": عدوى "كورونا" ومتحوراته قد تحصل عن طريق العين ويجب تغير "الكمامة" كل 4 ساعات

أوصى استشاري الحساسية والمناعة، الدكتور مجدي بدران، بوجوب تغيير "الكمامة" كل أربع ساعات للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته مع التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي وغسل اليدين أو تعقيمها، والابتعاد عن لمس الأسطح للحد من انتشار "أوميكرون".

وأشار في مداخلة مع قناة "الإخبارية إلى أن العدوى يمكن أن تحدث عن طريق العين، وبالتالي يجب حمايتها بالنظارة أو قناع وجهي.

ودعا إلى الحرص وأخذ الاحتياطات ووسائل الوقاية من العدوى بالفيروس في كل الأماكن والأسطح، وعند المخالطة مع الآخرين.



ولفت إلى أن 40-60 ٪ من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض، لكنهم قادرون على نقل العدوى لغير المحصنين وغيرهم من ضعيفي المناعة والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال أو الحوامل.



