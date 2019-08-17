عودة الموظفين للعمل غداً .. والطلاب بعد أسبوعين

يستأنف صباح غد الاحد ١٧ ذي الحجة وفقاً لتقويم أم القرى ، الدوام الرسمي بالجهات الحكومية ، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.

فيما ستكون بداية الدراسة للطلاب يوم الأحد الثاني من محرم من العام الهجري الجديد ١٤٤١هـ الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٩م.