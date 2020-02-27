تعطيل الدوام الرسمي بجميع المؤسسات التربوية العراقية 10 أيام بسبب "كورونا "

السلطات الفنلندية أعلنت تسجيل ثاني حالة إصابة بالفيروس

قررت خلية الأزمة الحكومية العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات لمدة عشرة أيام كإجراء احترازي في مواجهة فايروس كورونا.

وتفصيلاً، قررت الخلية التي يرأسها وزير الصحة وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية غلق دور السينما والنوادي والمقاهي والمنتديات لمدة عشرة أيام للأسباب ذاتها, إضافة إلى حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان.

وكانت وزارة التربية العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم تمديد عطلة نصف السنة لطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة أسبوع واحد.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية اكتشاف خمس حالات إصابة بفيروس كورونا، واحدة في النجف وأربع في كركوك.

ومن جانب آخر، أعلنت السلطات الفنلندية تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى امرأة سافرت إلى شمال إيطاليا، حيث أفاد المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية بأن المرأة موجودة حالياً في مستشفى في العاصمة هلسنكي وهي في حالة جيدة.