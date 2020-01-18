بالنظام الجديد انطلاق سباق حائل للفروسية والمنافسة عالمية

تشارك فيه فارسة لأول مرة

ينطلق اليوم في حائل سباق القدرة والتحمل الذي ينطلق لمسافة 100 كيلومتر، مقسمًا على أربع مراحل: المرحلة الأولى 30 كيلومترًا، والمرحلة الثانية 30 كيلومترًا، والمرحلة الثالثة 20 كيلومترًا، والمرحلة الرابعة 20 كيلومترًا، وسط ميدان الفروسية.

وكشف مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي، أن اللجنة المنظمة للسباق أكملت كافة الاستعدادات لانطلاق السباق؛ حيث عُقد اجتماع بين الفرسان ولجنة التحكيم واللجنة البيطرية، وتم شرح كافة التفاصيل الفنية حول السباق، وخصوصًا أنه سيتم تطبيق أنظمة الفروسية الجديدة لأول مرة في سباق القدرة والتحمل المقام ضمن فعاليات موسم حائل.



وقال الفارس إبراهيم الصغير في حديثه: "أسعى بأقصى جهود لتحقيق لقب هذا السباق؛ لذا نحن مستعدون له بشكل جيد، ووضعنا خطة توصلنا لمنصة التتويج ورفع الكأس الغالية".



وأضاف: "نحن ندخل هذه البطولة بكل جاهزية وقوة، ونحن متفائلون كثيرًا".



وقالت خلود مختار، وهي الفارسة السعودية الوحيدة التي تشارك بالسباق من ضمن إسطبلات الأمير الوليد بن طلال: "بكل حماس أشارك في سباق القدرة والتحمل، والتي تشهد مشاركة محلية واسعة، وأتطلع في السباق الذي يتكون من أربع مراحل لمسافة 100 كيلومتر، مبينة أنها تطمح لتذوق طعم الفوز، مشيرة إلى أن لديها إصرارًا وتمتلك طموحًا كبيرًا بأن تتوج باللقب، وستبذل قصارى جهدها لذلك".



وقال الفارس سعيد الدوسري: "استعدينا بشكل مكثف لهذه البطولة والأقوى في موسم حائل، مراحل السباق الأربعة ستكون قوية وصعبة خصوصًا في ظل مشاركة فرسان مميزين يمتلكون الكفاءات العالية والإمكانيات المميزة. وتابع بقوله: "نحن جاهزون، بإذن الله سنكون على أتم الاستعداد والجاهزية وسننافس حتى الرمق الأخير".

