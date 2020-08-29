إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج"

مساحتها الإجمالية بلغت أكثر من 28 ألف م2

أزالت لجنة التعديات بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج، أمس، تعديات بقرية حضر التابعة لمركز الشبحة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 28 ألف متر مربع.

وذكرت اللجنة أن الإزالة شملت غرفاً وأحواشاً وهناجر، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سُلّمت الأراضي لبلدية الشبحة.

وأوضحت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

ودعت جميع المواطنين إلى التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

محافظة أملج لجنة التعديات بمركز الشبحة

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29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 03:04 PM

مساحتها الإجمالية بلغت أكثر من 28 ألف م2

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أملج

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أزالت لجنة التعديات بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج، أمس، تعديات بقرية حضر التابعة لمركز الشبحة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 28 ألف متر مربع.

وذكرت اللجنة أن الإزالة شملت غرفاً وأحواشاً وهناجر، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سُلّمت الأراضي لبلدية الشبحة.

وأوضحت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

ودعت جميع المواطنين إلى التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

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محافظة أملج لجنة التعديات بمركز الشبحة

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