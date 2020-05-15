"في قبضة رجال الأمن".. يكشف عن المتورطين بعدة جرائم بمناطق المملكة

أحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم

يواصل الحساب الرسمي للأمن العام بث مقاطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن"، بعد أن تم القبض على المتورطين فيها في عدد من مناطق المملكة وأحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتنوعت الجرائم المضبوطة ما بين مخالفتهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتهكم على الإجراءات المتخذة في تطبيق الأمر لمنع التجول وتعاطيهم المخدرات وسلب العمالة والسرقة والاستهزاء بذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاءت أبرز الجرائم المضبوطة منها شاب تم القبض عليه في محافظة جدة كان يستهزئ بذوي الإحتياجات الخاصة، حيث طلب من متابعيه التظاهر بالإعاقة في حال مصادفتهم دورية أمنية أثناء منع التجول، كما تم القبض على تشكيل عصابي في منطقة الرياض مكون من خمسة أشخاص ارتكبوا عدة جرائم تمثلت بسرقة 36 سيارة و67 جريمة سلب عمالة وإحراق سيارة بعد الاعتداء على قائدها إضافة إلى مخالفة منع التجول وتعريض حياة رجال الأمن في نقاط التفتيش للخطر بتجاوزهم بسرعة جنونية وتعاطيهم المخدرات.

فيما تم ضبط 35 متسولاً من جنسيات متعددة في أحياء متفرقة بمنطقة الرياض، كما ألقي القبض على ثلاثة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجليها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وذلك بمنطقة الرياض وتم القبض على شخصين في منطقة القصيم حاولا الهرب أثناء استيقافهما للتثبت من هويتيهما وضُبط بحوزتهما 100 قرص مخدر وعبوتان من مادة مسكرة.

وفي منطقة القصيم أيضًا تم القبض على مقيمين، أحدهما يصور الآخر في أحد التطبيقات التفاعلية أثناء صعوده على مركبة أمنية ودمج مقطع صوتي والتباهي بفعله وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه، كما تم القبض على مقيمين في منطقة الرياض قاما باستدراج وافدين لإيصالهما إلى وجهتهما ثم الاعتداء عليهما وسلب ما بحوزتهما.

فيما تم القبض على قائد مركبة بمنطقة القصيم يتعمد صدم جهاز رصد آلي على أحد الطرقات العامة، وتم القبض على مقيمين في القصيم استغلا تصريح السماح لهما بالتنقل لإخفاء مقيم آخر والتنقل به داخل مركبتهما، كما تم القبض على شابين في منطقة الرياض، قاما باستيقاف قائد مركبة في أحد الطرق العامة ومحاولة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.