"سعود الطبية": هذه الأطعمة تقي من أمراض الشتاء

أكدت أنها ترفع المناعة في الجسم وتُخلِّصه من الخلايا الضارة

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية أن الطعام يلعب دورًا مركزيًّا في تحديد الصحة العامة، وتقوية المناعة؛ وذلك لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكل جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة في الجسم، ومكافحة الأمراض الشتوية.

وأكدت أن من أهم الأطعمة التي تساعد في رفع مستوى المناعة في الجسم:

فيتامين ج: السبانخ، المكسرات، الفلفل الأحمر، البروكلي والفواكه الحمضية.

فيتامين د: الزبادي ومنتجات الحليب.

الزنك: المكسرات، حبوب القرع، السمسم، الفاصوليا والعدس.

السيلينيوم: الأسماك والمكسرات.

الأسماك الدهنية التي تحتوي على دهون صحية.

الثوم الذي يحتوي على مادة الأليسين.

إضافة إلى البيض؛ إذ أثبتت الدراسات العلمية أن بياض البيض يلعب دورًا مهمًّا في تحسين مناعة الجسم.

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14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 09:10 PM

أكدت أنها ترفع المناعة في الجسم وتُخلِّصه من الخلايا الضارة

"سعود الطبية": هذه الأطعمة تقي من أمراض الشتاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية أن الطعام يلعب دورًا مركزيًّا في تحديد الصحة العامة، وتقوية المناعة؛ وذلك لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكل جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة في الجسم، ومكافحة الأمراض الشتوية.

وأكدت أن من أهم الأطعمة التي تساعد في رفع مستوى المناعة في الجسم:

فيتامين ج: السبانخ، المكسرات، الفلفل الأحمر، البروكلي والفواكه الحمضية.

فيتامين د: الزبادي ومنتجات الحليب.

الزنك: المكسرات، حبوب القرع، السمسم، الفاصوليا والعدس.

السيلينيوم: الأسماك والمكسرات.

الأسماك الدهنية التي تحتوي على دهون صحية.

الثوم الذي يحتوي على مادة الأليسين.

إضافة إلى البيض؛ إذ أثبتت الدراسات العلمية أن بياض البيض يلعب دورًا مهمًّا في تحسين مناعة الجسم.

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