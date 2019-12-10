"إيفاد" يناقش المساعدة التقنية لتنمية وتسويق منتجات البن والمانجو

بحث معايير تحديد المزارع والمزارعين الذين سيتم اختيارهم ضمن أهداف المشروع

استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، المهندس محمد بن علي آل عطيف، اليوم الثلاثاء؛ وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، أعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع المساعدة التقنية مستردّة التكاليف لتنمية سلاسل القيمة للبن والمانجو.



وتفصيلًا: ترأس الوفد الدكتور عبدالكريم مصطفى سما، كبير اقتصاديي إيفاد، وبحضور كلٍّ من: مستشار وكيل الوزارة للزراعة المهندس محمد بن إبراهيم الحيدري، والمستشار البروفيسور إبراهيم عارف، وعدد من مسؤولي فرع الوزارة.



واستعرض خلال الاجتماع جدول الأعمال للمشروع، وتضمن الاجتماع العديد من التوصيات التي سوف تسهم في إنجاح المشروع، لخدمة مزارعي البن والمانجو؛ ومن أبرز تلك التوصيات ضرورة الإسراع باستكمال إجراءات تأسيس جمعيتَي البن والمانجو، وتحديد أهم المعايير اللازمة لتحديد المزارع والمزارعين الذين سوف يتم اختيارهم ضمن أهداف المشروع؛ وهي ٦٠ مزرعة بن، و١٠ مزارع مانجو؛ مما يسهم في تأسيس المزارع بالشكل المطلوب بما يضمن أن تكون مزارع نموذجية وفق المواصفات والاشتراطات التي تؤهلها للحصول على المؤشر الجغرافي، الذي سوف يعطي محصولَي البن والمانجو في جازان صفة النوعية العالمية المرغوبة؛ مما يساهم في تسويق المنتجات وزيادة أرباح المزارعين وتحسين دخولهم المالية، إضافة إلى تحقيق زيادة في الإنتاج والإنتاجية كمًّا ونوعًا.