أصغر مصاب كورونا بالعالم .. ولادة طفل مصاب بالفيروس في إيران

من أم يحتمل إصابتها وتعرض للاختناق أثناء الولادة

سجلت ايران أصغر إصابة بفيروس كورونا حول العالم بولادة طفل مصاب في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، من أم يحتمل إصابتها بالفيروس.

وبحسب روسيا اليوم فقد ذكرت جامعة مدينة مشهد للعلوم الطبية، شمال شرقي إيران، أن جنينًا بوزن 900 غرام ولد بشكل مبكر؛ تعرض للاختناق أثناء الولادة تبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا.

من جانبه وفي سياق متصل قال عضو اللجنة العلمية في لجنة الأطفال الرضع بالجامعة علي فرهت إن الجنين تعرض للاختناق أثناء الولادة وأن الأطباء تمکنوا من إعادته للحياة بعد عملية الإنعاش، ووضعه في غرفة العناية المركزة الخاصة بالأطفال الرضع في مشفى الإمام الرضا في المدينة، نظرًا لأنه كان يعاني من مشكلة في التنفس، ووضعه الصحي مستقر.



وأضاف فرهت أن تنفس الرضيع تحسن بعد مضي 24 ساعة، لكن نظرًا لأن أم الرضيع كانت تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا؛ أخذت التحاليل من الرضيع وتبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كوفيد-19.

وقال إنه خلال الأيام الماضية أجرت ثلاث أمهات مصابات بالفيروس عمليات ولادة إلا أن أيًا من أطفالهن لم يكن مصابًا بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت اليوم تسجيل 3111 إصابة جديدة و141 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 44606، منهم 3703 حالات حرجة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2898.