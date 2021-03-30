وزير الداخلية يدشن حسابه على تويتر وأولى تغريداته "بسم الله الرحمن الرحيم"

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، حسابه الرسمي على منصة تويتر @AbdulazizSNA.
وبدأ الوزير تغريداته بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وأتبعها بتغريدة أخرى، قال فيها "يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر".
عبدالعزيز بن سعود في تغريدة أخرى: يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر
دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، حسابه الرسمي على منصة تويتر @AbdulazizSNA.
وبدأ الوزير تغريداته بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وأتبعها بتغريدة أخرى، قال فيها "يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر".