وزير الداخلية يدشن حسابه على تويتر وأولى تغريداته "بسم الله الرحمن الرحيم"

عبدالعزيز بن سعود في تغريدة أخرى: يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، حسابه الرسمي على منصة تويتر @AbdulazizSNA.

وبدأ الوزير تغريداته بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وأتبعها بتغريدة أخرى، قال فيها "يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر".