اكتشف بالمصادفة.. العراق يسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

مصادر طبية قالت إن هناك وفيات شبيهة ولم يتم تشخيصها

أكد المتحدث باسم صحة محافظة ذي قار عمار الزاملي، الاثنين، تسجيل حالة وفاة بمرض الفطر الأسود في المحافظة جنوبي العراق.

وتفصيلاً، قالت مصادر طبية إن حالة الوفاة سجلت لأحد رجال الدين، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف المرض عن طريق المصادفة عند وفاة المريض.

ولفتت المصادر إلى أن أحد الأطباء اكتشف أن المريض توفي من جراء الإصابة بالفطر الأسود عقب تشخيصه بالوفاة بظهور فطريات في العين.

وبحسب المصادر فإنه تم تسجيل حالات سابقة لوفيات شبيهة بتلك الفطريات لكن لم يتم تشخيصها بأنها مرض الفطر الأسود.

وتداولت تقارير صحفية أنباء مفادها أن حالات عديدة من الإصابة بالفطر الأسود، ظهرت في العراق، وهو ما دفع الصحة العراقية أن تخرج ببيان رسمي عن ذلك الأمر.

وقالت الصحة العراقية، في بيان الأحد الماضي إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفطر الأسود في العراق قادمة من الهند حتى الآن.

وأوضح مدير دائرة الصحة العامة العراقي، عبد الأمير الحلفي، أن الفطر الأسود مرض نادر جدًا يصيب عديمي المناعة، ولا علاقة له ب‍فيروس كورونا.

وأشار الحلفي إلى أن الفطر الأسود يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة، وقال: "سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة، لكن العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند".

يُذكر أن السلطات الهندية كانت قد كشفت، في 20 مايو الجاري، عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس كورونا، ويدعى فطر الغشاء المخاطي أو "الفطر الأسود".