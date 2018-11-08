"العمران" تتفقد المراكز الصحية فى جازان والمستشفيات على الشريط الحدودي

نقلت شكر "الربيعة" لمنسوبى الصحة لما يبذلونه في رعاية المرضى والمصابين

تفقدت مديرة عام التواصل الداخلي بوزارة الصحة سلوى العمران، مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان والمبنى الرئيس للمديرية ومستشفياتها ومراكزها الصحية، حاملة الهدايا للعاملين، كما زارت المستشفيات والمراكز الصحية بالحد الجنوبي ناقلة إليهم شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ لما يبذلونه في رعاية المرضى والمصابين وخدمة الوطن على الشريط الحدودي.

وكانت "العمران" قد حملت لمنسوبى الصحة بجازان رسالة عبر فيها عن شكره وامتنانه لمنسوبي وزارة الصحة بمنطقة جازان؛ لما يبذلونه من جهود مشرفة وتضحيات عظيمة وإنجازات متواصلة في سبيل رعاية وخدمة المرضى والعناية بهم.

ونقلت عن الوزير في رسالته قوله: قد تحول الظروف دون اللقاء بكم في أماكن عملكم لتوجيه الشكر والتقدير لكم ولأؤكد لكم أنكم الأجدر بالانتماء والأكفأ في الأداء والأنبل في العطاء؛ لذا آمل أن تجد رسالتي قبولًا لديكم وأن تصل مشاعر الفخر بكم إليكم.