بجميع وحداتها.. انطلاق مبادرة تأهيل المدرب الجديد بـ"تقنية أبها" الثانية

تهدف إلى تطوير وصقل مهارات المدربين للارتقاء بمستويات الأداء

بدأت اليوم الكلية التقنية الثانية بأبها، برنامج (تأهيل المدرب الجديد)، للكادر التدريبي بجميع وحدات التدريب التقني بالمنطقة، والتي تنفذها وكالة الكلية للتدريب، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريب من أصحاب الخبرة، وستستمر لمدة 3 أيام.

تهدف هذه البرامج إلى تدريب وتطوير وصقل مهارات المدربين للارتقاء بمستويات الأداء في العملية التدريبية، وتساهم هذه الدورات بشكل كبير في تعزيز المعارف والمفاهيم والأساليب الحديثة اللازمة للتدريب.

يأتي تنفيذ هذه البرامج استكمالًا لخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرامية إلى إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريب تأهيلًا عاليًا؛ حتى يتمكن من أداء رسالته بجدارة وكفاءة.