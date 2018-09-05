القبض على وافد إثيوبي يروج الحشيش والكبتاجون وسط محايل

وجد بحوزته 14 إصبع حشيش و50 حبة .. وأحيل للنيابة العامة

أسفرت الجهود الجبارة لرجال مكافحة المخدرات بمحافظة محايل عن ضبط وافد إثيوبي يقوم بترويج الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدر وسط محافظة محايل.

وقالت مصادر "سبق" إنه ضُبط بحوزة الوافد الذي يُقيم في البلاد بطريقة غير شرعية 14 إصبعًا من الحشيش الجاهز للترويج، وبلاطة حشيش يفوق وزنها النصف كيلو وقرابة 50 حبة كبتاجون مخدر.

وأحيل الوافد والمضبوطات للنيابة العامة تمهيدًا لإحالته للمحاكمة لإيقاع العقوبة الرادعة عليه.