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طبقًا لما أعلنه اليوم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ 5 ملايين ريال سنوياً

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنوياً دعماً للاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقع "تويتر" قبل قليل: "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بخمسة ملايين ريال سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه".

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم قد زكت اليوم الخميس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم لدورة جديدة (2021 - 2025).