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قال: يصحب تأثيراتها نشاط في الرياح وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام الرؤية

"المركز الوطني للأرصاد": أمطار غزيرة على المدينة المنوّرة تستمر حتى 3 عصراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعيص وخيبر ووادي الفرع؛ تضمنت أمطاراً متوسطة إلى غزيرة.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبَرَد وسيولاً وشبه انعدام الرؤية، تستمر حتى الساعة الثالثة عصراً.