أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش

انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.الدفاع المدني
الدفاع المدني: الفرق تلقت بلاغًا وباشرت الموقع وتم إخراجهم متوفين
انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.