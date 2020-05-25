أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش

الدفاع المدني: الفرق تلقت بلاغًا وباشرت الموقع وتم إخراجهم متوفين

انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

الدفاع المدني

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25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 08:59 AM

الدفاع المدني: الفرق تلقت بلاغًا وباشرت الموقع وتم إخراجهم متوفين

أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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الدفاع المدني

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