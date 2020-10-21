كوريا الجنوبية: 91 إصابة جديدة بكورونا

مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجّلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424.

ومن بين الإصابات الجديدة، رصدت البلاد 57 إصابة محلية، و34 إصابة قادمة من الخارج.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 08:30 AM

مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424

كوريا الجنوبية: 91 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجّلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424.

ومن بين الإصابات الجديدة، رصدت البلاد 57 إصابة محلية، و34 إصابة قادمة من الخارج.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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