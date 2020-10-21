كوريا الجنوبية: 91 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجّلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424.
ومن بين الإصابات الجديدة، رصدت البلاد 57 إصابة محلية، و34 إصابة قادمة من الخارج.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424
أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجّلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424.
ومن بين الإصابات الجديدة، رصدت البلاد 57 إصابة محلية، و34 إصابة قادمة من الخارج.