كوريا الجنوبية: 91 إصابة جديدة بكورونا

مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجّلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424.

ومن بين الإصابات الجديدة، رصدت البلاد 57 إصابة محلية، و34 إصابة قادمة من الخارج.