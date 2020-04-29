ارتدوا الكمامات.. متحدث التجارة: نرجو ألا تكون لحظة التسوق هي لحظة انتقال الفيروس

قال: نفذنا أكثر من 115 جولة رقابية في مدن المملكة وتم تحرير 9850 مخالفة فورية

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين أنه عند إغلاق المتاجر عند الخامسة مساء، بإمكان جميع المواطنين والمقيمين الطلب عبر الإنترنت على مدار الساعة.

وقال الحسين نرجو أن لا تكون لحظة التسوق هي لحظة انتقال الفيروس، وننصح ببقاء الأطفال وكبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة، والأشخاص ذوي المناعة المحدودة في المنزل.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة أنه يمنع التسوق على شكل مجموعات، ولابد من ارتداء الكمامة القماشية أو الطبية، والغسيل والتعقيم المستمر لليدين، إضافة إلى أنه سيتم فحص المتسوقين قبل الدخول.

وعن الجولات الميدانية قال الحسين نفذنا أكثر من 115 جولة رقابية في مدن ومحافظات المملكة، تم خلالها تحرير 9850 مخالفة فورية، أكثر من نصفها كان بسبب ارتفاع الأسعار.