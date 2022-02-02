"لحظات العلا" يأخذك في تجربتين تفاعليتين للزراعة والبناء الطيني

لتمكين زوار المحافظة من التعايش بشكل مباشر مع التراث والطبيعة

يقدّم موسم "لحظات العلا"، لأول مرة، تجربتين هادفتين تمكّنان زوار محافظة العلا من التفاعل مباشرةً مع تراث وطبيعة العلا، وستكون أولى التجارب هي التجربة الزراعية في مزرعة الجود، وهي إحدى المزارع العريقة في العلا، التي توفر للزوار فرصة تعلم وتطبيق سبل الزراعة التقليدية، أما تجربة البناء الطيني في مسار الواحة الثقافية فستوفر للزوار فرصة ترميم إحدى المواقع التراثية في العلا.

وتهدف هذه التجارب إلى جذب الشباب المحلي، والعائلات والأفراد الزائرين؛ ليشاركوا في فعاليات اجتماعية، حيث سيتمكن الزوار من تعلّم طرق الزراعة المستدامة والبناء بالطين من خلال تطبيق هذه السبل التقليدية التي تعكس تراث العلا الذي انتقل عبر الأجيال.

وسيتمكّن الزوار من خلال تجربة الزراعة من تطبيق تطعيم الحمضيات، والزركشة، والحصاد، وزراعة شتلات المورينجا، كما ستتيح التجربة فرصة تعلم تاريخ الزراعة في العلا.

وتتكون تجربة البناء الطيني من جزأين: الجزء الأول عبارة عن ورشة عمل سيكتسب من خلالها الزوار أساليب خلط الطين وصبّ الطوب، والجزء الثاني يشتمل على بناء وترميم الجدران الموجودة في درب واحة التراث.

ويشرف على التجربتين خبراء فنيون لتوفير الإرشادات مع الحرص على تبنّي الأساليب والأدوات التقليدية لتقديم تجربة تراثية أصلية، كما توفر هذه التجارب طابعًا روحيًّا من خلال التفاعل والاتصال بالطبيعة.

وتتوفر هذه الفعاليات، التي تم تطويرها وإدارتها من قِبَل شركة "دوما"، للجميع بمن فيهم الأطفال بدءاً من عمر ثمانية أعوام لتجربة الزراعة، ومن عمر 12 عاماً وما فوق لتجربة البناء الطيني.