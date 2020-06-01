جوازات مكة: لن يتم استقبال المراجعين إلا لمن يحمل "موعداً إلكترونياً"

تنفّذ خطة العودة التدريجية وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية

نفذت جوازات منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة وفي جميع مقارها وإداراتها، خطة العمل المقررة للعودة تدريجياً لدوام منسوبيها الرسميين، وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخراً للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مدير جوازات مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي، أن جوازات المنطقة وبمتابعة شخصية من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى واستكمالاً لمواصلة استعداداتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ تحرص لحماية وسلامة منسوبيها وموظفيها وكل العاملين فيها والمراجعين عند حضورهم لمقار إدارات الجوازات.

وقال "الحارثي": جوازات المنطقة بمختلف فروعها بمكة المكرمة ومحافظات التابعة لها، جرى التأكيد عليها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة بهذا الشأن لكل العاملين والمراجعين؛ ‏حرصاً على سلامة الجميع، وسيتم قصر تقديم الخدمات للمستفيدين عبر منصتي "أبشر" و"مقيم" للخدمات الإلكترونية خلال فترة تدرج العودة لمقار العمل.

وأضاف: لن يتم استقبال المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل "موعداً إلكترونياً"، وبعد التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية؛ للحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين كافة من هذه الجائحة.