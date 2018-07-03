محامٍ: 4 جنايات ارتكبها حارق سيارة "سيدة الجموم".. والعقوبة تعزيرية يحددها القاضي

"العتيبي": ارتكبت خطأً هي الأخرى بتصوير ما حدث ونشره في وسائل التواصل

كشف لـ"سبق" المحامي المعروف عثمان بن خالد العتيبي أن المعتدين على سيارة السيدة في قرية الصمد بمحافظة الجموم ارتكبوا أربع جنايات أولاهم تحدي سلطة ولي الأمر الذي سمح بقيادة المرأة لاعتبارات مصلحية عديدة وأقرت هيئة كبار العلماء جوازها، والثانية إرهاب الناس لفرض فهمهم الخاص للدين والعُرف، والثالثة إتلاف ممتلكات الغير، والرابعة منح مادة للأعداء لممارسة هواية تضخيم كل سلبية تخص المملكة واستغلالها.

وأردف "العتيبي" أن السيدة ارتكبت خطأً هي الأخرى بتصوير ما حدث ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد تستغله وسائل الإعلام الأجنبية للتهكم على المجتمع السعودي وكأن هذه التصرفات تعكس طبائعنا، وكان يستوجب عليها التقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة والتي بدورها ستقوم باللازم.

وعن الحكم المتوقع قال: أعتقد أن العقوبة ستكون تعزيرية مغلظة حسب ما يراه القاضي، بعد المداولات والمرافعات من طرفي القضية، وحينها سيحدد ناظر القضية العقوبة المستحقة.

وكان المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة قد صرح بأن الجهات الأمنية باشرت أول أمس الأحد بلاغًا عن تعرض سيارة بقرية الصمد في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة لحريق متعمد، حيث تم إخماد الحريق، واتخاذ الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.