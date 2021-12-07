"مبكو" تحتفل بوضع حجر أساس مشروع إنتاج 60 ألف طن سنوياً من لفات الورق الصحي

في حفل توج بحضور عماد المهيدب، عضو مجلس الإدارة المؤسس، والمهندس محمد عبدالعزيز بخاري مدير عام تنفيذي ممثلًا لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وجميل الغامدي رئيس قطاع تنفيذي ممثلًا عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما حضره ممثلون رفيعو المستوى من مدينة الملك عبداالله الاقتصادية (KAEC) وشركة TOSCOTEC - التي تصنع خط الإنتاج في مدينة "لوكا"، إيطاليا، احتفلت اليوم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، الشركة الرائدة في صناعة الورق إقليمياً، بوضع حجر أساس مشروع إنتاج لفات الورق الصحي "الجامبو رول" بطاقة سنوية تبلغ 60 ألف طن.

ودشن الحفل بدء سلسلة من الأعمال الهندسية المدنية والميكانيكية والكهربائية؛ لضمان جاهزية الموقع

وعلق المهندس سامي الصفران رئيس شركة مبكو، قائلًا: "احتفلنا اليوم ببدء أعمال البناء لهذا المشروع الحيوي لإنشاء مشروع إنتاج الورق الصحي بأبعاد متعددة، تتجاوز قيمته الاقتصادية؛ حيث نهدف إلى تقليل واردات المملكة العربية السعودية من منتجات الورق الصحي من خلال بناء وتعزيز قدراتنا محلياً، ودعم مساهمة قطاع المنتجات الورقية في القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي".

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‏وأضاف أن المنشأة ستوظف أكثر من 100 موظف خلال السنة التشغيلية الأولى.

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وأضاف: "تتماشى تطلعاتنا بشكل كامل مع رؤية المملكة لعام 2030، والأهداف العالمية لتقليل آثار التغير المناخي. خلال مرحلة التصميم حددنا تقليل الأثر البيئي للمشروع كأولوية قصوى".

وأردف: "اتخذنا العديد من القرارات المحورية لضمان حدوث أقل أثر بيئي ممكن لهذا المشروع. ويشمل ذلك: استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل المنشأة، وتنفيذ أحدث التقنيات لتقليل انبعاثات الهواء والماء".

وأشار إلى أن المنشأة ستستخدم مياه البحر المحلاة، وستتم إعادة المياه المصروفة إلى منشأة المعالجة في مدينة الملك عبد االله الاقتصادية لضمان أقصى قدر من الكفاءة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتابع: "نحن نراقب عن كثب التأثير المحتمل للتحديات التي يواجهها العالم حالياً على نطاقي سلاسل التوريد والإمداد والحلول اللوجستية، وسوف يقوم فريق المشروع باستخدام موارد إضافية عند الضرورة؛ لضمان تلبية أعلى المعايير القياسية".