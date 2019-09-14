بعد الاستهداف الفاشل.. ماذا تعرف عن معمل بقيق وحقل خريص؟

حريقان أحدثتهما طائرات "درون" وتمت السيطرة والحد من انتشارهما

أعلنت وزارة الداخلية ،صباح اليوم، عن استهداف معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات دون طيّار "درون"؛ مما تسبب في نشوب حريق بهما تمت السيطرة عليهما من قبل فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، فماذا تعرف عن المعملين ؟

معمل بقيق:

يعتبر معمل بقيق أكبر مرفق لمعالجة النفط وأكبر معمل لتركيز النفط الخام في العالم، كما تعد بقيق المركز الرئيس لمعالجة النفط الخام العربي الخفيف جدًّا والعربي الخفيف بطاقة إنتاجية تزيد على 7 ملايين برميل في اليوم، وتنفذ فيها ثلاثة أعمال معالجة رئيسة: هي معالجة النفط وسوائل الغاز الطبيعي والمنافع .

وبحسب موقع شركة أرامكو السعودية ، فإن مرافق النفط في بقيق تتلقى الخام المر من معامل فرز الغاز من النفط لتعالجة وتحوله إلى نفط خام حلو، ثم تنقله إلى رأس تنورة والجبيل على الساحل الشرقي، وإلى مدينة ينبع على الساحل الغربي، ومصفاة بابكو في البحرين، بعد ذلك ترسل الغاز المنبعث كمنتجات ثانوية من الخزانات شبه الكروية وأعمدة التركيز كجزء من عملية التحويل إلى مرافق سوائل الغاز الطبيعي في بقيق لإخضاعها لعمليات معالجة إضافية.

وتبعد مدينة بقيق حوالي 75 كم جنوب مدينة الدمام، وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، وتمتاز بموقعها المتوسط بين الدمام والأحساء، وتكمن أهميتها في وجود الموقع الرئيس لأعمال شركة الزيت. عمرها أقل من نصف قرن، خططها القائمون على شركة أرامكو آنذاك لتكون مقراً للعاملين في الشركة، ويبلغ عدد سكان المحافظة والقرى والهجر التابعة لها حواي 70 ألف نسمة.

حقل خريص

ويقع حقل خريص على بعد 150 كلم جنوب شرق العاصمة الرياض، وينتج بمقدار 300 ألف برميل في اليوم، وقد بدأ مشروع زيادة الإنتاج في خريص، والذي يشمل تطوير حقلي أبو جفان ومزاليج إنتاج النفط الخام في يونيو 2009، وتعالج مرافق الغاز في المجمع الغاز المصاحب بقدرة مناولة 70 ألف برميل في اليوم من المكثفات، و320 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز .

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، قد صرح بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"؛ حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.