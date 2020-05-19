"ثلوث المنظر في بارق".. تواجد أمني والتزام بمنع التجول ومسح للاستراحات

"سبق" رافقت "الشهري" في جولة شملت عددًا من الأحياء والقرى والنقاط التفتيشية

رصدت "سبق" جهود رجال الأمن في تطبيق منع التجول، ومدى تقيد المواطنين والمقيمين بذلك؛ حيث قامت مساء أمس بمرافقة رئيس مركز ثلوث المنظر، إبراهيم بن عبدالله الشهري، في جولة شملت عددًا من الأحياء والقرى التابعة للمركز.

وتفقّد "الشهري" عددًا من النقاط الأمنية في مواقع عدة امتدت إلى ما قبل السحور، وشملت مقرّ المركز وقرى وادي الخير وقرى نعص وبركوك وقرى الطوارف وقرى المربع والشاجن وعمسا".

كما شملت الجولة عددًا من المنافذ والطرقات والمتاجر ومساكن العمالة، إلى جانب مسح تام للاستراحات والمواقع التي كانت تشهد تجمعات في السابق قبل المنع، وأظهرت الجولة التزامًا تامًّا للجميع بالتوجيهات، وخلت الطرقات من المارة إلا من بعض الحالات المستثناة المرخص لها، وباشر الشهري جنبًا إلى جنب مع رجال الأمن، التأكد من تلك التصاريح وأنها سارية المفعول.

وعبّر "الشهري" عن عظيم شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، على ما يقوم به من جهود، مؤكدًا أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة مباشرة منه.

وثمن "الشهري" لرجال الأمن جهودهم، مؤملًا بذل المزيد والتعامل مع الحالات؛ وفق ما تنص عليه التوجيهات وبما يضمن منع التجول وتحقيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تبذل الدولة الغالي والنفيس من أجل حماية الأنفس والقضاء عليه.

وأشاد في ختام الجولة بوعي المواطنين والمقيمين في المركز، في استشعار المسؤولية والتقيد بالتوجيهات الصادرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تطبيق النظام سيكون من نصيب كل مخالف.