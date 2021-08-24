جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.