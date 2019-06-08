الأكبر في تاريخ WWE .. منصور الشهيل بطلاً لسوبر شوداون بجدة

المصارع السعودي حقّق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الحدث الرئيس

أقيمت أمس منافسات WWE Super ShowDown على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب، وشهدت تحقيق نجم WWE السعودي منصور الشهيل؛ مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الحدث الرئيس (سوبر شوداون) الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجماً في حلبة واحدة.

كما شهد الحدث تحقيق (اندرتيكر) الفوز على (جولدبيرغ) في أقوى عروض WWE، فيما نجح (كوفي كينقيستون) في الحفاظ على لقب بطولة WWE.

وفي منافسة مثيرة في الحدث الكبير سوبر شوداون حقق راندي أورتن الفوز على تريبل إتش، فيما تغلب (سيث رولينز) على (بارون كوربن) في أول نزالات سوبر شوداون جدة ونجح في الحفاظ على لقب بطولة اليونيفرسال، وفي ثاني النزالات حقق (فين بالور) لقب إنتركونتيننتال، فيما تغلب (شين مكمان) على (رومان رينز) في عرض شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وتفوق (لارس سوليفان) على فريق (لوتشا هاوس بارتي)، فيما فاز (راندي أورتن) على (تريبل إتش) بعد منافسة مثيرة.

تأتي منافسات WWE ضمن نشاطات وبرامج الهيئة بالتعاون مع برنامج جودة، التي نالت اهتماماً كبيراً من جميع فئات المجتمع.