بحث جديد: غياب "حفتر" يمهّد لعودة سيف الإسلام القذافي

أعده الباحث "السبيطلي" بمركز الملك فيصل للدراسات

حذر بحث صدر حديثاً من أن انحسار دور قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في الساحة السياسية الليبية على خلفية الأخبار التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية مؤخراً، سيتفيد سيف الإسلام القذافي.

وقال البحث: سيف الإسلام ينافس حفتر في صفوف القبائل والأوساط العسكرية المتعاملة الآن مع عملية الكرامة.

وأضاف: القذافي استفاد من بقايا أتباع نظام والده في المنطقة الوسطى والغربية، وله أنصار كثيرون في أوساط قبائل الورفلّة والفرجان، وخلوّ المشهد من "حفتر" سيمهد لعودة سيف الإسلام القذافي؛ حيث تبقى الساحة الليبية مفتوحة على خيارات سياسيةعدّة.

وحمل البحث عنوان: "ليبيا.. مستقبل عملية الكرامة في حال غياب المشير خليفة حفتر" وهو للباحث في وحدة دراسات المغرب العربي بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية د. محمد السبيطلي.

وقال "السبيطلي": السياق الذي جاء فيه مرض حفتر تمثل بالجمود السياسي العام بخصوص الملف الليبي؛ فالمبعوث الدولي للأمم المتحدة لم يتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يُذكر رغم اللقاءات التصالحية التي أشرف عليها، سواء في تونس أو في مختلف المدن الليبية.

وأضاف: الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، أما من جهة غرب ليبيا، فإن انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة "خالد المشري"، الذي بادر بالدعوة إلى لقاء رئيس برلمان طبرق "عقيلة صالح" الذي استجاب لذلك يعد خطوة تصالحية مهمّة.

وجاء البحث ضمن دورية "تعليقات" البحثية التي يصدرها المركز، وأشار إلى أن حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج تملك إمكانية الوصول والتأثير في حاضنة عملية الكرامة في غياب زعيمها، وعدم تجانسها واجتماعها حول شخصية قائدة موحّدة.

وقال "السبيطلي": العديد من الشخصيات البارزة في حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة من القيادات العسكرية السابقة لعملية الكرامة، وينحدرون من القبائل الحاضنة لها في الشرق الليبي؛ لذلك قد تعود وتحاول من جديد الاقتراب من الأوساط العسكرية والأعيان القبليين ونواب طبرق، وتحقق اختراقاً يمهد لمصالحة تتم في إطار جهود المبعوث الأممي "غسان سلامة" وبالتنسيق مع كل الأطراف الليبية الفاعلة شرقاً وغرباً وجنوباً.

وأضاف: مرض حفتر شكّل فرصة لكل الأطراف الليبية بإقليم برقة والداعمين الإقليميين والدوليين له؛ للتفكير في ترتيب مسار خلافته؛ لمنع انهيار عملية الكرامة من جهة، وكذلك لتجنب انفراط عقد التحالف الذيشكله في شرق البلاد من جهة أخرى.

وأردف: الأطراف الإقليمية الداعمة، والفاعلون المحليون في الشرق؛ لن يقبلوا بانهيار عملية الكرامة قبل أن تخرج البلاد من المأزق السياسي الذي تعيشه منذ 2014م، في سياق حل شامل ومؤسسات دائمة.

وتابع: العقبة تتمثل في الوجه السياسي الذي يمكن أن يحلَّ محلَّ المشير حفتر؛ حيث إنه ليس هناك إجماع حول شخصية من الدائرة الضيقة التي تحيط بالمشير حفتر، وخصوصاً أن بعض هذه القيادات دخلت إشكالات مع بعض شرائح مجتمع الشرق الليبي حدَّت من شعبيتها أو شوّهت بعضاً من صورتها.

وقال "السبيطلي": حفتر يعتمد على مجموعة من القيادات العسكرية التي تعود من حيث الأصول إلى قبيلة الفرجان مثله، وبالأساس من منطقة سرت، ومنهم العميد عون الفرجاني، والضابط سليم محمود الفرجاني المسؤول عن أمن الدولة، وأيضاً بلقاسم الفرجاني الضابط الممسك بجهاز الأمن الداخلي.

وأضاف: الفريق عبدالرزاق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، يُعد أبرز المرشحين لخلافة المشير حفتر في حال غيابه عن قيادةعملية الكرامة؛ حيث إنه الرجل الثاني في العملية، ولكنه يواجه منافسة حادة من قبل تحالف يجمع ابنَيْ حفتر "النقيب خالد، والنقيب صدام"، اللذين يقودان الكتيبة 106 في بنغازي، واللواء عبدالسلام الحاسي أحد رجال حفتر الأوفياء ومستشاره الأمين وأحد أعمدة عملية الكرامة.

وأردف الباحث: المرشحون لخلافة المشير خليفة حفتر ليسوا بالشخصيات السياسية؛ بل هم عسكريون ولا يتوافر فيهم أي قَدْر من الكاريزما التي يمتلكها حفتر منذ تزعُّمه عمليةَ الكرامة شرق ليبيا؛ حيث يتمتع بشعبية كبيرة وعلاقات محلية وإقليمية قوية.

وتابع: قبائل الشرق الليبي مثلت حاضنةً شعبية مهمّة بالنسبة لعملية الكرامة، وما يجمع التحالف القبلي السياسي هو مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة، وباستثناء المشروع الفيدرالي الذي يُعرف بانتشاره في صفوف سياسيِّي المنطقة الشرقية ليست هناك مشاريع أخرى سوى ذلك الذي يتزعَّمه حفتر، والذي يتمثل في نهاية المطاف بتكريس سلطته بوصفه زعيماً ليبيّاً.

جدير بالذكر أن دورية "تعليقات" التي يصدرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عبارة عن مقال ينشر إلكترونياً فقط باللغتين العربية والإنجليزية، ويقدّم تحليلات معمّقة مختصرة تركّز على أحد الأحداث السياسية، ويتميّز المقال بأنه يواكب القضايا الراهنة وهي في ذروتها.