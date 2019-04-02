غدًا.. 5 جهات صحية تطلق مؤتمر طب الأسرة والمجتمع بالشرقية

بحضور 500 ممارس صحي والمتحدثون 45 استشاريًّا متمرسًا

ينطلق غدًا الأربعاء بمدينة الخبر، مؤتمر طب الأسرة الذي يقام بالشراكة بين 5 جهات صحية بالمملكة، في مقدمتهم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ومستشفى جونزهوبكنز، والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، ومجلس الضمان الصحي التعاوني.

وتأتي انطلاقة هذا المؤتمر الذي يحمل شعار ‏ (DeepDive أو الغوص إلى الأعماق)، متسقةً مع خطة وزارة الصحة ومحاورها الستة في التحول الوطني 2020، كما يعد الأول من نوعه في طب الأسرة والمجتمع، الذي سيكون نواة حقيقية لتقديم خدمة طبية رائدة تتماشى مع تطلعاتنا الوطنية الطموحة 2030.

وقال رئيس اللجنة الطبية والتنظيمية للمؤتمر الدكتور هادي العنزي: إن هذه التظاهرة العلمية الطبية تهتم بطب الأسرة والمجتمع وكل ما يتعلق به، وستكون باكورة لأنشطة علمية ذات صلة.

وتأتي فكرة هذا المؤتمر كمراجعة طبية كاملة لآخر التطورات في طب العائلة والأسرة، وأبرز نتائج الأبحاث العالمية الطبية في ذات المجال؛ ليكون رافدًا من روافد التطوير المهني للممارسين الصحيين وأطباء العائلة، كما سيغطي المؤتمر كل احتياجات الأطباء والممارسين الصحيين في طب العائلة، ويتخذ من المحاور الستة لخطة وزارة الصحة في التحول الوطني 2020 أساسًا له.

وذكر "العنزي" أن عدد الحضور المتوقع في حدود 500 ممارس صحي، وسيكون عدد المتحدثين خلال الورش التدريبية -بالإضافة للجنة العلمية التي حكمت الأوراق- أكثر من 45 استشاريًّا متمرسًا في مجال طب الأسرة.

وأشار إلى أن المتحدثين في المؤتمر أكثر من ٤٠ استشاريًّا بمختلف التخصصات الدقيقة في طب الأسرة، بالإضافة إلى ٧ مشاركين من التجمع الصحي الأول، كما سيحظى المؤتمر بمشاركة علمية ودعم من الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى مجلس الضمان الصحي.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر سيكون باكورة لانطلاق أنشطة علمية في المنطقة الشرقية وبمشاركة مع القطاعات والمنظمات الصحية الرائدة لتهيئة المنظومة الصحية لبرنامج التحول الوطني ٢٠٣٠، وسيعلن عن هذه البرامج الطموحة بإذن الله مع انطلاقة المؤتمر يوم غد الأربعاء بفندق "هوليداي إن الخبر".