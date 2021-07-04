"الصحة": تسجيل 1173 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 4 يوليو 2021، تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 492785 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 472939 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7876 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11970 والحالات الحرجة 1348 حالة.