الولايات المتحدة تسجّل ‏‎157,694‎‏ إصابة جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏ حالة والوفيات ‏‎623,244‎‏ شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎157,694‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎623,244‎‏.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 11:07 PM

إجمالي الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏ حالة والوفيات ‏‎623,244‎‏ شخصًا

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎157,694‎‏ إصابة جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎157,694‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎623,244‎‏.‏

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