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إجمالي الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏ حالة والوفيات ‏‎623,244‎‏ شخصًا

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎157,694‎‏ إصابة جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة بكورونا

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎157,694‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎623,244‎‏.‏