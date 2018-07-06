الرياض.. 1200 تأشيرة إلكترونية للمعاقين المعفين من الرسوم بالأمر السامي

خلال شهرين.. بعد الربط بين نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج مساند

تجاوز عدد التأشيرات الإلكترونية الصادرة من وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقسميها "الذكور والإناث"، خلال الشهرين الماضيين، 1200 تأشيرة للمستفيدين والمستفيدات من ذوي الإعاقة المعفين من الرسوم بالأمر السامي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، أن تطبيق الآلية الجديدة لإصدار التأشيرات؛ ساهَمَ في تقديم الخدمة بشكل أسهل وأسرع؛ حيث يبلغ متوسط أعداد التأشيرات الصادرة من قسميْ الذكور والإناث بالوحدة 20 تأشيرة يومياً، بعد التحقق من المستفيدين آلياً عبر الربط بين النظامين "الرعاية ومساند" والبيانات المسترجعة مثل المهن المعفاة من الرسوم المالية حسب نوع الإعاقة.

يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أتاحت مؤخراً خدمة إصدار التأشيرات الآلية في جميع وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لفروع الوزارة في كافة أنحاء المملكة، بعد الربط بين نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج مساند.