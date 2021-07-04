الحر يخف والمطر متوقع.. الحصيني يرسم ملامح طقس الأحد

رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من غرب وشرق المملكة

تَوَقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يخف الحر قليلًا اليوم الأحد بواقع من درجتين لثلاث درجات مئوية عما سجلته الأيام الماضية على معظم المناطق.

ولفت الحصيني في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن هناك إمكانية لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (الطائف، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن)، ومتوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من غرب وشرق المملكة.