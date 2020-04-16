من أصل 700.. مركز حي المسفلة يوزع ٢٠٠ سلة غذائية اليوم

"المنشاوي": حصر لجميع المحتاجين لمنع تكرار الصرف لنفس الأشخاص

وزع مركز حي المسفلة، صباح اليوم الخميس، 200 سلة غذائية من أصل 700 سلة تبرع بها فاعل خير للمركز، وتم تنويع التوزيع على عدة أحياء تابعة للمركز.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز حي المسفلة الدكتور محمد المنشاوي إنه يوميًّا يقوم أعضاء مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة والمتطوعين المتعاونين معه، بتوزيع السلال والوجبات التي تصلهم من الجمعيات الخيرية ومن فاعلي الخير.

وأضاف "المنشاوي": يحرص الموزعون حرصًا تامًّا على شمولية التوزيع بحيث يصل لجميع المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا والساكنين في الأحياء الشاسعة والتابعة لمركز حي المسفلة، وعدم تكرار الصرف لنفس الأشخاص وفق بيانات مسبقة تم فيها حصر المحتاجين والعمل على تدقيقها بقدر الإمكان لمنع تكرار الصرف لنفس الأشخاص مع التزام المتطوعين الميدانين بالتعليمات الصحية الاحترازية لمنع انتقال فيروس كورونا.

وتابع: وفي كل يوم يدخل المتطوعون الميدانيون في سباق مع الزمن لتنوع الجهات المانحة، وتنوع المنح بين سلال غذائية أو وجبات ساخنة أو لحوم أو تمور وغيرها؛ وهو ما يتطلب جهدًا كبيرًا وخطة مدروسة بعناية؛ بحيث لا يتأخر توزيع الوجبات الساخنة تحديدًا؛ لضمان عدم تلفها مع الحرص على توزيع باقي السلال والأنواع التي تسلم لهم كل يوم.

ونوّه بأن إدارة مركز حي المسفلة أراد التأكيد من أن دور المركز يقتصر فقط على توزيع ما يصلها من سلال ومعونات مختلفة دون التحكم في محتوى كل عبوة؛ انطلاقًا من قاعدة (ما على المحسنين من سبيل)؛ فما يصل للمركز يسلم كما هو -قليلًا كان أو كثيرًا- ما دام أنه صالح للتوزيع والاستهلاك، كما تأمل إدارة المركز في تعاون جميع المستحقين المسجلين، بعدم تكرار التسجيل ببيانات مختلفة، وإيثار الأكثر تضررًا واحتياجًا، والله نسأل أن يخلف على كل متبرع بخير، وأن يبارك في جهود العاملين والمتطوعين والداعمين، وأن يخلص النيات ويبارك في الجهود ويسدد الخطى وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة.