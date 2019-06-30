إقبال كبير من الشباب على الوظائف الموسمية في قطار المشاعر المقدسة

تعلن عنها هيئة تطوير مكة الأسبوع المقبل

شهدت الوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة إقبالاً كبيراً من قبل الشباب السعودي، والتي تم الإعلان عنها طريق هيئة تطوير منطقة مكة الأسبوع الماضي.

وتواصل الإدارة قبول طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطارالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك عبرالرابط التالي: mrda.gov.sa/crowd