"العمل": يسمح لمستفيدي الضمان استقدام عاملين منزليين والثالث بهذه الحالة

جاء ذلك في ردّها على استفسار أحد المغرّدين حول إمكانية الاستقدام

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يسمح لمستفيدي الضمان الاجتماعي استقدام عامل منزلي ثالث يكون ممرضاً أو ممرضة في حال وجود تقارير طبية للمستفيد.

وأوضحت "العمل" في ردّها على استفسار أحد المغرّدين، أنه يسمح بعدد 2 من العمالة المنزلية فقط لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ مؤكدة أنه يسمح بالعامل الثالث "ممرض أو ممرضة" في حال وجود تقارير طبية.

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03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 11:55 AM

جاء ذلك في ردّها على استفسار أحد المغرّدين حول إمكانية الاستقدام

"العمل": يسمح لمستفيدي الضمان استقدام عاملين منزليين والثالث بهذه الحالة

ماجد الرفاعي

ينبع

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أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يسمح لمستفيدي الضمان الاجتماعي استقدام عامل منزلي ثالث يكون ممرضاً أو ممرضة في حال وجود تقارير طبية للمستفيد.

وأوضحت "العمل" في ردّها على استفسار أحد المغرّدين، أنه يسمح بعدد 2 من العمالة المنزلية فقط لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ مؤكدة أنه يسمح بالعامل الثالث "ممرض أو ممرضة" في حال وجود تقارير طبية.

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