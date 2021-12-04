المغرب: منع جميع المهرجانات والمناسبات الثقافية للحد من انتشار كورونا

مطالبات بالإسراع لتلقي جرعات التطعيم والحرص على اتخاذ التدابير الاحترازية

قرَّرت المغرب الليلة منع جميع المهرجانات والمناسبات الثقافية والفنية استنادًا للمقتضيات المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".

وجدَّد بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية دعوتها لمواطنيها للإسراع إلى تلقي جرعات التطعيم، والحرص على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

المغرب لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 12:39 AM

مطالبات بالإسراع لتلقي جرعات التطعيم والحرص على اتخاذ التدابير الاحترازية

المغرب: منع جميع المهرجانات والمناسبات الثقافية للحد من انتشار كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

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قرَّرت المغرب الليلة منع جميع المهرجانات والمناسبات الثقافية والفنية استنادًا للمقتضيات المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".

وجدَّد بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية دعوتها لمواطنيها للإسراع إلى تلقي جرعات التطعيم، والحرص على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

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