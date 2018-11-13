"البشري" يحتفل بزواجه برياض الخبراء

احتفل أحد منسوبي إمارة منطقة القصيم، المصور نايف بن عيسى البشري؛ بزفافه على كريمة صالح الحربي ـ رحمه الله ـ في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رياض الخبراء.

جاء ذلك، بحضور المحافظ فهد السلطان، وعدد من المسؤولين والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التبريكات له بهذه المناسبة، داعين الله، له بالتوفيق والسعادة.

"سبق" تهنئ؛ "البشري" وتتمنى له حياة سعيدة، بإذن الله.