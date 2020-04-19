شرطة الرياض تقبض على 6 باكستانيين سطوا على مكتب عقاري وسرقوا وثائق رسمية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ستة وافدين من الجنسية الباكستانية؛ قاموا بالسطو على مكتب للخدمات العقارية، وسرقة خزانة حديدية داخل المكتب، والاستيلاء على مبلغ (30.000) ريال، ووثائق رسمية.

وقد جرى إيقاف الجناة، واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة.