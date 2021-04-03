الرئيس الفلسطيني يمدِّد حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا لمواجهة "كورونا"

يُنفَّذ القرار بدءًا من اليوم

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثين يومًا، تبدأ من اليوم السبت؛ وذلك للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكان "عباس" قد أعلن حالة الطوارئ منذ نحو عام لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا؛ لتتمكن الحكومة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي للجائحة. واستمر في تجديد حالة الطوارئ بعدها.