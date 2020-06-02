"العسيري" إلى رتبة رائد بشرطة نجران

قلَّد مدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبه، الرائد فائز بن علي العسيري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".

وعبر "العسيري" عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، والوطن.