مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11328.33 نقطة

بتداولات بلغت 6.3 مليارات ريال لأكثر من 180 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً بـ 69.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11328.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، والمملكة، وبوان، والخريف، وسبكيم العالمية، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الصناعات الكيميائية الأساسية، ومكة، والصقر للتأمين، وعطاء، وإسمنت اليمامة، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.07% و5.05%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وكيان السعودية، والإنماء، وسبكيم العالمية، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات نسيج، والراجحي، وسابك، ودار الأركان، وإعمار، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 13.06 نقطة ليقفل عند مستوى 24.870.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 62 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 2137 صفقة.