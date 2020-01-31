بالصور .. "ليالي الرياض" تواصل انطلاقتها وسط أجواء عائلية بالرياض

برامج ترفيهية للعائلات والشباب ودعم الأسر المنتجة

تواصل فعاليات ليالي الرياض المقامة على أرض "السفن مونز" بمدينة الرياض، إمتاع مرتاديها عبر برامج وفعاليات متنوّعة، وعديد من الفقرات التي أشعلها مسرح الطفل بعروض حيّة للفرق المشاركة والعروض التفاعلية والترفيهية المتنوّعة التي أُقيمت على الساحات الخارجية؛ كان أبرزها مشاركة نجوم المسرح.

وتستهدف الفعالية الارتقاء بمستوى الترفيه لمواكبة رؤية 2030 وتوفير أجواء ترفيهية للعائلات والشباب ودعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، بتغطية يومية عبر المركز الإعلامي بإدارة ملتقى الرؤية الإعلامي وبرنامج تلفزيوني مباشر أسبوعياً عبر قناة ٢٢ الفضائية.