بعد 48 يوماً من الإثارة.. "الدبوس" بطل جائزة كأس "الشداد" بمهرجان الملك عبدالعزيز

بعد حصوله على 785 نقطة بفارق 11 عن منافسه المشارك "حمد المري"

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عبر برنامج في الصورة مع المذيع عبدالله المديفر عن تتويج المشارك الكويتي دبوس مبارك الدبوس بجائزة الشداد في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز بعد حصوله على 785 نقطة بفارق 11 نقطة عن منافسه المشارك حمد بن عوضه بن لبدان المري.

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، قد استحدثت مسابقة جديدة أطلقت عليها "الشداد"، بهدف التنافس بين جميع الملاك المشاركين في كافة الفئات، وتعتمد على جمع أكثر نقاط بعد الفوز، ويتوج في كل نسخة فائز وحيد، وفي حال احتكاره هذه المسابقة على مدار ثلاثة أعوام متتالية يمتلك اللقب.

وأحدثت جائزة الشداد حراكاً تنافسياً شريفاً واقتصادياً كبيراً كان له دور كبير في فتح آفاق كبيرة أمام ملاك الإبل والمربين من خلال صفقات مليونية كبيرة في مجال البيع أو استئجار الفرديات والمنقيات للدخول بها في منافسات المهرجان في مسابقات الفردي والجمل بهدف تحقيق جمع أكبر عدد من النقاط للفوز بجائزة الشداد كونها المنافسة الوحيدة التي لا تعتمد على المنافسات المباشرة بل تعتمد على جمع النقاط.