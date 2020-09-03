دبي المالي يوافق على مزاولة "بي إتش مباشر" كمزود سيولة لـ"الاتحاد العقارية"

للحفاظ على فروق الأسعار الطفيفة وزيادة أحجام التداول

عينت شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع)، شركة بي إتش مباشر، إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية الإماراتية - كمزود للسيولة، بناءً على موافقة سوق دبي المالي (DFM)؛ إذ يسمح هذا المنتج الجديد لشركة بي إتش مباشر، بالتعامل مع مُصدر الأوراق المالية المدرجة وتزويدهم بالسيولة، وفقًا لقواعد ولوائح السوق المالية.

وقال رئيس قسم صناعة السوق وتزويد السيولة في شركة بي إتش مباشر، جالين مور: "يسعدنا اعتمادنا كمزود للسيولة من قبل سوق دبي المالي (DFM) لشركة الاتحاد العقارية؛ مما سيمكّننا من الحفاظ على فروق الأسعار الطفيفة وزيادة أحجام التداول، مع تمكين توفير الأسعار بشكل أكبر للمستثمرين".

وأضاف: "يعتبر هذا التعيين خطوة إيجابية، ودفعة إلى الأمام لشركة بي إتش مباشر، ونتطلع إلى تزويد "الاتحاد العقارية" بخدماتنا الموثوقة والنوعية".

وتابع مور قائلًا: "يضمن مزود السيولة وجود عمق متسق للسوق للبائعين والمشترين للتعامل مع طلباتهم وتمكين احتياجاتهم من السيولة. ونود أن نتقدم بالشكر إلى سوق دبي المالي على الموافقة على هذه الخطوة، وتنفيذها تقديرًا لخدمات بي إتش مباشر ومساهمتها في السوق المالية الإماراتية".

يذكر أن شركة "بي إتش مباشر" للخدمات المالية ش.م.خ، المدرجة في سوق دبي المالي، تزود برأس مال مدفوع قدره 564 مليون درهم إماراتي، وتعتبر من إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية الإماراتية، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمنتجات الاستثمارية لعملائها، من خلال منصات التداول التقنية الآمنة.