الاتحاد يتغلب على التقدم بثلاثية ويبلغ دور ال8 في كأس الملك

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على فريق التقدم بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

تمكن فريق الاتحاد من إنهاء الشوط الأول لصالحه بثلاثية افتتحها عبدالله العمار عند الدقيقة 2 بعد استغلاله لتخليصه خاطئة من المدافع ليسكن الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 35 أضاف رومارينهو الهدف الاتحادي الثاني بعد تلقيه تمريرة بينية من جابر عيسى ليسددها الأول قوية داخل المرمى.

وفي الدقيقة 43 عزز رومارينهو من تقدم الاتحاد بإضافته للهدف الثالث بعد تلقيه عكسية من جابر عيسى ليحول الكرة في المرمى.